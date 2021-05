Licenze Nazionali 2021-22: le scadenze per iscrizione e ricorsi

Nel Consiglio federale è stato approvato il Manuale delle Licenze Nazionali per la prossima stagione sportiva.

Le date

Fissato per il 28 giugno il termine perentorio per la presentazione della documentazione per l’iscrizione ai campionati.

L’8 luglio è prevista la comunicazione dell’istruttoria ai Club.

Il 15 luglio sarà convocato il Consiglio Federale per eventuali ricorsi.