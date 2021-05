Pineto: i convocati di Pomante per la sfida al Vastogirardi

Sono ventitré i calciatori convocati dall'allenatore del Pineto Marco Pomante per la trasferta di domani in casa del Vastogirardi, recupero della 20ª giornata, in programma alle ore 16:00 allo stadio "Di Tella" della cittadina altomolisana. Tornano a disposizione Della Quercia, dopo la squalifica, e Cernaz. Resta a casa Tamboriello.

I convocati:

Portieri:

Mercorelli Simone, Mejri Ahmed

Difensori:

Della Quercia Riccardo, Mescisca Gianmarco, Mastrippolito Leonardo, Pepe Alfonso, Pierpaoli Giovanni, Sabatini Marco, Salvatori Davide

Centrocampisti:

Baldinini Filippo, Brattelli Jason, Camplone Valerio, Ciarcelluti Marco, Galeano Enzo, Minincleri Simone, Paoli Lorenzo, Restaneo Thomas

Attaccanti:

Bertolo Francesco, Bugaro Gianluca, Cernaz Valentino, Mbuba Jean François, Minnozzi Matteo, Romano Giacomo