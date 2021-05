Taranto, il bollettino medico dalla società

Dopo la vittoria contro il Molfetta, il Taranto ritorna al lavoro per preparare la prossima sfida contro il Team Altamura, tra le mura amiche all'Erasmo Iacovone. Intanto, la stessa società emana il bollettino medico sulla situazione di alcuni componenti del gruppo squadra. Antonio Guastamacchia a seguito degli esami strumentali effettuati ha riportato un trauma con lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il calciatore nei prossimi giorni verrà sottoposto ad intervento chirurgico, mentre Alfageme è stato costretto ad uscire per un affaticamento muscolare. Tuttavia, per quest'ultimo sono escluse lesioni.

Vincenzo Corvino escluso nella lista dei convocati per il match contro il Molfetta si è sottoposto ad esami diagnostici specialistici che hanno accertato solo un affaticamento muscolare. Augusto Diaz ha effettuato delle visite specifiche ma sono state escluse ogni tipo di complicazioni. Guaita, invece, continua la riabilitazione e le cure in vista del rientro.