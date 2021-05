Olympia Agnonese-Tolentino: i convocati di Mosconi

Settantadue ore dopo l'impegno contro la capolista Campobasso, il Tolentino torna in Molise dove l'aspetta l'Olympia Agnonese, fanalino di coda del torneo, alla ricerca della prima gioia stagionale. Per questo nuovo impegno molisano, recupero della 25ª giornata, Mosconi ha convocato ventidue calciatori. Tra i convocati c'è anche Tizi, assente domenica scorsa per un grave lutto familiare.

L'elenco dei convocati:

Portieri:

Giorgi e Governali

Difensori:

Aloisi, Bonacchi, Laborie, Labriola, Ruggeri, Salvatelli, Stefoni, Strano e Zrankeon.

Centrocampisti:

Capezzani, Cicconetti, Conti, Pagliari, Ruci, Severini Tizi e Tortelli.

Attaccanti:

Minella, Ndiakhate e Padovani