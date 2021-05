Serie D, nel pomeriggio si giocano 35 partite: programma e arbitri

Ancora un mercoledì zeppo di gare per quanto concerne il campionato di Serie D. Nel pomeriggio si giocano ben 35 partite. Si gioca la 30ª giornata dei gironi E ed I e la 34ª del girone C, in più sono in programma dodici recuperi.

Si comincia alle 15:00 quando prenderanno il via Caldiero-Union Feltre, Arzachena-Giugliano e Az Picerno-Puteolana, si continua alle 16:00 con il grosso del programma per chiudere alle 18:00 con la recupero del girone B tra Villa Valle e Tritium.

Anche in questa occasione il Dipartimento Interregionale è stato costretto a rinviare, a data da destinarsi, quattro gare, Trastevere-Siena, del girone E, Biancavilla-San Luca, Cittanovese-Dattilo e Marina Di Ragusa-Santa Maria Cilento, tutte del girone I per problematiche legate al covid.

Programma e designazioni arbitrali:

Girone C (34ª giornata)

Girone E (30ª giornata)

Rinviata a data da destinarsi:

TRASTEVERE - SIENA

Girone I (30ª giornata)

Rinviate a data da destinarsi:

BIANCAVILLA - SAN LUCA

CITTANOVESE - DATTILO

MARINA DI RAGUSA - SANTA MARIA CILENTO

RECUPERI (il numero dopo ogni gara si riferisce alla giornata di campionato)

Girone A

HSL DERTHONA - GOZZANO (30ª)

Giuseppe Romaniello di Napoli

Tommaso Tagliafierro di Caserta

Francesco Raccanello di Viterbo

SALUZZO - CALCIO CHIERI 1955 (31ª)

Costantino Cardella di Torre del Greco

Simone Giuseppe Chimento di Saronno

Lorenzo Riganò di Chiari

Girone B (27ª giornata)

VILLA VALLE SSDARL - TRITIUM CALCIO 1908 (ore 18:00)

Alessandro Recchia di Brindisi

Matteo Laconi di Cagliari

Andrea Cocomero di Nichelino

Girone D

MEZZOLARA - SAMMAURESE (19ª)

Gabriele Sacchi di Macerata

Martino Fadda di Carbonia

Marco Marchesin di Rovigo

CORREGGESE CALCIO 1948 - BAGNOLESE (22ª)

Lorenzo Vacca di Saronno

Ayoub El Filali di Alessandria

Matteo Della Monica di La Spezia

Girone F

Girone G

ARZACHENA ACADEMY - F.C.GIUGLIANO 1928 (25ª)

Michael Poto di Mestre

Anthony Cusumano di Collegno

Lorenzo Savasta di Bra

Girone H

AZ PICERNO - PUTEOLANA 1902 (28ª)

Simone Di Renzo di Bolzano

Carlo De Luca di Merano

Alessandro Castellari di Bologna