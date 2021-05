IamC - Triestina, tra il Pillon-bis e l'ipotesi di un nuovo ciclo

Sono ore caldissime in casa Triestina. Così come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nella giornata di ieri c'è stato un confronto tra il deus ex machina giuliano Mauro Milanese e il tecnico Bepi Pillon. Incontro interlocutorio, visto e considerato che non è stata ancora presa una decisione definitiva. E nel frattempo spuntano le prime alternative con il sogno Attilio Tesser in prima fila (piace anche al Modena del nuovo corso griffato Stone Island, ndr), e a seguire Gaetano D'Agostino, fresco di addio al Lecco, e Ivan Javorcic che sarebbe già stato contattato dal Brescia. Staremo a vedere.