Il Giudice Sportivo ha decretato delle decisioni alla luce di ciò che è stata la 30a giornata di Serie D girone H. Tra le fila del Taranto, squalificato per una giornata per somma di ammonizioni, Nicolas Rizzo. Diffidato, invece, Matute. Inoltre, il direttore sportivo Francesco Montervino non potrà svolgere attività sino al due di giugno.