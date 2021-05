Serie D, tris del Picerno al Curcio Rotonda beffato sul 3-3 al 93'

Il Picerno vince il recupero della ventottesima giornata nel girone H, il Rotonda viene acciuffato al 93' sul parinel raggruppamento I. Questi sono i risultati delle due lucane in serie D. Al Curcio i melandrini sbloccano la gara al 43' con Pitarresi, poi chiudono la contesa contro la cenerentola Puteolana tra il 25' e il 30' della ripresa con Kone e capitan Esposito. I lupi del Pollino invece sprecano l'occasione per avvicinarsi ai play-off contro il fanalino di coda Roccella. I biancoverdi vanno tre volte in vantaggio con Actis Goretta, Diop e De Santis, ma vengono puntualmente raggiunti da Samake, Iacono e Coluccio per uno spettacolare 3-3 finale.