Picerno, accolte le memorie di Vizzino Ricorso respinto del Lavello

Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso presentato dal Lavello con il quale si richiedeva di applicare la sanzione della perdita della gara a carico del Picerno nel match disputato l’11 aprile scorso. Sono state accolte le controdeduzioni presentate dall’Avvocato Luis Vizzino, legale della società melandrina. È stato dunque convalidato il 3-1 maturato sul campo.

In merito al ricorso presentato dal Lavello, si riportano le dichiarazioni del dg Vincenzo Greco che ha condiviso la difesa dell’avvocato Vizzino. “Siamo stati sempre tranquilli in merito a questo ricorso, perché certi delle nostre ragioni e certi dell’operato della giustizia sportiva, come sempre”