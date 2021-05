Serie D/F: tre giornate a Cudini. Stop per un turno a nove calciatori

Mano dura del giudice sportivo Merone nei confronti dell'allenatore del Campobasso MirKo Cudini, espulso domenica nei minuti finali della gara contro il Tolentino. L'allenatore rossoblù non potrà sedere in panchina per tre gare. Salterà le gare contro Real Giulianova, Vastogirardi e Porto Sant'Elpidio, tornare a guidare i suoi mercoledì 9 giugno nella trasferta di Rieti. Squalificato ma per una giornata anche il secondo di Cudini, Giuseppe Antognozzi, anche lui allontanato domenica.

Sono invece nove i calciatori squalificati, tutti salteranno una gara.

Di seguito le decisioni adottate dal giudice sportivo riferite al girone F

Gare del 16 maggio 2021

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 6/2021

D'OTTAVIO ALESSIO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara e di un Assistente, allontanato.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CUDINI MIRKO (CITTA DI CAMPOBASSO)

Per avere colpito la propria panchina con un pugno. Nella circostanza rivolgeva espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANTOGNOZZI GIUSEPPE (CITTA DI CAMPOBASSO)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

CUDINI MIRKO (CITTA DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PALLADINI OTTAVIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PUCA ANDREA (CASTELFIDARDO)

Per avere, a gioco fermo, poggiato una mano sul viso di un avversario.

LIGUORI MICHAEL (RECANATESE A.S.D.)

Per avere, a gioco fermo, poggiato una mano sul viso di un avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

D'EGIDIO STEFANO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

PERINI FILIPPO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

FRABOTTA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

BARONE MARIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

LANGELLOTTI ALESSIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFRAZIONE)

BONTA' FRANCESCO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

GELSI ALESSANDRO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

VANZAN NICOLA (CITTA DI CAMPOBASSO)

MESISCA GIANMARCO (PINETO CALCIO)

GOMEZ FRANCIS (RECANATESE A.S.D.)

GALLO MATTEO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

LATTARULO ISAIA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

SCOGNAMIGLIO MATTIA (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

DALMAZZI ALESSANDRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

PAOLI LORENZO (PINETO CALCIO)

MERKAJ SILVIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

RAVANELLI MATTIA (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

PANAIOLI LORENZO (CYNTHIALBALONGA)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

BORDI WILLIAM (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

MATALONI GIACOMO (CASTELFIDARDO)

MORGANTI JACOPO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MANDOLESI CHRISTIAN (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMAYA FEDERICO MARTIN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

NIKOLOPOULOS ORESTIS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

TINTI ANDREA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

MERCORELLI SIMONE (PINETO CALCIO)

PEPE ALFONSO (PINETO CALCIO)

DONZELLI FEDERICO (RECANATESE A.S.D.)

GHIANI GIUSEPPE (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CANTARINI RICCARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ORAZI LORENZO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

PERRI MATTEO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

TRAORE AXEL (CYNTHIALBALONGA)

BALDININI FILIPPO (PINETO CALCIO)

MARTINEZ LEANDRO ANTONIO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

PALESTINI RICCARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

FALL AMETH (ATLETICO TERME FIUGGI)

BARTOLI EDOARDO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DA COSTA THOMAS MAXIME (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

SBORDONE GIANLUCA (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

ROMANO GIACOMO (PINETO CALCIO)