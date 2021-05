Joe T Vannelli LIVE dal Sannio, giovedì dalla Diga di Campolattaro

Giovedì 20 maggio 2021 il “Joe T Vannelli Live on Tour”, il progetto musicale in streaming ideato dal Dj e producer di fama internazionale Joe T Vannelli, farà tappa nella suggestiva cornice della Diga di Campolattaro (BN), l’invaso più grande della Campania con 109 milioni di metri cubi di acqua.

Grazie alla collaborazione tra Provincia di Benevento, Asea, e la Mind the Lab, agenzia sannita di comunicazione e marketing specializzata in organizzazione di eventi e comunicazione digitale, la diga sarà protagonista, per la prima volta nella sua storia, di un evento dal forte richiamo mediatico. A partire dalle ore 19.30 il dj set di musica house animerà gli sconfinati spazi dell’invaso, entrando nelle case dei tantissimi appassionati che seguiranno l’evento in streaming sulla pagina Facebook @JOETVANNELLIOFFICIAL. A marzo 2020, in pieno lockdown, il dj e producer di fama internazionale ha creato e dato vita al progetto “Joe T Vannelli Live on Tour”, che con milioni di visualizzazioni è diventato un must del live streaming settimanale su Facebook.

Il Tour si sviluppa in tutta Italia per valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, ogni giovedì all’ora del tramonto, facendo registrare, di settimana in settimana, numeri da capogiro dai luoghi più belli e rappresentativi d’Italia.

L’intento è ormai chiaro: portare uno spettacolo “live” in luoghi di straordinaria bellezza o di forte interesse collettivo per lanciare, attraverso la musica, un messaggio sociale di resilienza e di bellezza.

A sponsorizzare l’evento è la storica concessionaria ŠKODA Cavuoto presente sul territorio di Benevento e Avellino da oltre 25 anni, in occasione del lancio della nuova ENYAQ iV, la prima auto ŠKODA completamente elettrica, ideata e progettata nativamente per l'e-Mobility.

Con il nuovo ENYAQ iV, infatti, ŠKODA fa un ulteriore passo avanti: il SUV elettrico puro a batteria è il primo modello di serie della Casa automobilistica boema sviluppato sulla piattaforma modulare elettrica (MEB) del Gruppo Volkswagen. L’innovativa piattaforma permette di rendere l’elettromobilità Simply Clever (concetto cardine del Marchio boemo dedicato alle soluzioni intelligenti) con un’elevata autonomia, tempi di ricarica rapidi, semplicità di utilizzo e prezzi accessibili.

Filo conduttore dell’iniziativa sarà quindi l’energia elettrica, “motore di vita” sostenibile, proiettato al futuro e al servizio delle persone. Obiettivo di ŠKODA è infatti superare la dimensione futuristica della nuova tecnologia, “distante” dalla realtà in cui viviamo, mettendola al servizio di una mobilità sostenibile e attenta all’ambiente.

Obiettivo condiviso dalla stessa Asea, che promuove una serie di azioni miranti a coniugare lo sviluppo territoriale con la salvaguardia ambientale e l’efficienza energetica. La finalità dell’Asea è quella di contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile del territorio sannita, attraverso azioni concrete applicate all’energia e all’ambiente e dell’innovazione tecnologica.

Appuntamento quindi il 20 maggio 2021, a partire dalle ore 19.30, con il “Joe T Vannelli Live on Tour” in diretta dalla Diga di Campolattaro (BN)