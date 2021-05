Pro Vercelli-Juve U23 1-0, Costantino manda avanti la Pro

La Pro Vercelli passa alla fase nazionale dei play-off di serie C battendo con una rete nel finale la Juventus U23, le bianche casacche centrano il primo traguardo della post season e alla formazione di Modesto sembra aver fatto bene la pausa dopo la fine della stagione regolare.

La cronaca Buon inizio della Pro Vercelli, al 3’ Zerbin non inquadra la porta, al 4’ cross di Gatto per Clemente che non arriva in tempo per la deviazione vincente, al 10’ si vedono i bianconeri con Peeters che di testa manda fuori; al 32’ brivido per la Pro, Dabo calcia sull’esterno della rete, al 35’ bell’intervento di Saro che risolve una mischia in area Pro, la prima frazione termina sullo zero a zero. Poche emozioni nella prima fase della ripresa con la partita che diventa nervosa con l’arbitro che deve ricorrere a qualche cartellino giallo, al 77’ grande intervento di Israel sul nuovo entrato Costantino, il cambio di Modesto risulta decisivo perché all’82’ proprio Costantino su assist di Emmanuello batte con un preciso diagonale l’estremo avversario, non succede più nulla e la Pro può festeggiare il passaggio del turno.