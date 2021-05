Benevento. Doveva essere "Insieme" ma la realtà è stata tutt'altra

Il Presidente Vigorito, prima dell'inizio del campionato, disse che la parola che avrebbe contraddistinto la stagione che terminerà la prossima domenica sarebbe stata "insieme". Nei fatti, però, di "insieme" c'è stato ben poco.

In molti potranno dire che è stato il covid-19 a non permettere la vicinanza tra piazza e squadra/società ma la realtà dei fatti è molto diversa a guardarla bene. La realtà dice che la società ha creato una sorta di "cortina di ferro" soprattutto sul piano della comunicazione non permettendo un reale e sano rapporto tra la stampa, in special modo quella locale, e squadra/società. Le conferenze stampa si sono svolte, come da regolamento, sempre da remoto ma in pochi casi è stato concesso, al di fuori di una ristretta cerchia, di porre domande al tecnico Inzaghi. Questi, inoltre, è stato l'unico tesserato giallorosso ad essere presente alle conferenze stampa mentre i calciatori sono stati sempre riservati alle emittenti nazionali e al canale "ufficiale" del club.

A tutto ciò si aggiunge anche la ritrosia sia del tecnico Inzaghi che del D.s. Foggia a rispondere a domande da loro, evidentemente, ritenute scomode. In special modo l'allenatore dovrebbe capire che ora non è più l'Inzaghi calciatore vincente e sempre osannato: ora è un allenatore chiamato a rispondere delle proprie scelte, ad assumersi responsabilità e a prendersi gli applausi in caso di vittoria ma anche fischi e critiche in caso di sconfitte.

"Insieme" non è una parola che può rappresentare il gruppo di calciatori del Benevento, in special modo in questa stagione. Quello che lo scorso anno sembrava un gruppo unito, si è scoperto essere tenuto insieme solo dal collante dato dalle vittorie. Quando questo è venuto a mancare anche l'"idillio" è finito: sono emblematici i casi Caprari-Dabo e Schiattarella-Insigne.

Gli unici per i quali la parola "Insieme" ha avuto reale valore sono stati i tifosi giallorossi che, seppure non in presenza, sono stati sempre vicini alla squadra con striscioni al di fuori dello stadio, messaggi via social e il solito attaccamento palpabile anche se da lontano.

La società è ora chiamata ad un riassetto in vista del prossimo campionato di Serie B, un campionato nel quale, presumibilmente, ci potrà essere di nuovo il pubblico sugli spalti a far sentire la propria voce. La speranza è che in questa fase di ricostruzione si possano tagliare quei rami che non hanno permesso alla parola "insieme" di diventare il mantra dell'ambiente giallorosso al posto di frasi stantie come "Ricordiamoci da dove veniamo" e il bollettino dei tiri fatti nello specchio della porta avversaria.