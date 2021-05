Si va verso la cessione dell'Enaoli dalla Regione al Comune di Potenza

La struttura dell'ex Enaoli sta per passare al Comune di Potenza. L'atto è già pronto e la Regione Basilicata sta per cedere la struttura all'Amministrazione Comunale del capoluogo di regione. Servirà soltanto un passaggio, come riportato da Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata, dove il Comune dovrà indicare un responsabile del procedimento con il quale interloquire per mettere in atto uno scambio alla pari. Secondo quanto trapela dalle stanze di via Verrastro all’amministrazione comunale andrà la disponiilità dell’ex Enaoli e della palestra G.I.L. (di via Crispi), percorso inverso dovrebbe fare l’area nella quale si estendono i parcheggi del massimo ente territoriale regionale che, al momento, appartengono al Comune. Una volta completata la procedura, il Potenza prepareràle carte per la concessione dell'ex Enaoli che sarà a disposizione del settore giovanile.