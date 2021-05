Serie D/F: le decisioni del giudice sportivo dopo i recuperi di ieri

Mattia Altobelli della Vastese è l'unico calciatore squalificato da giudice sportivo dopo i recuperi di ieri. Quattro sono invece i calciatori andati in diffida, Misin del Montegiorgio, Pajic, Di Lollo e Amaya dell'Olympia Agnonese.

Le decisioni del giudice sportivo:

Gare del 19 maggio 2021

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

ALTOBELLI MATTIA (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

MISIN ALEX (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMAYA FEDERICO MARTIN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

DI LOLLO LUCIO BORIS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

PEJIC JURO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

PAOLI LORENZO (PINETO CALCIO)

MELE FRANCESCO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

MONTANARO PIERLUIGI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

GALEANO ACOSTA ENZO (PINETO CALCIO)

CASO PATRIZIO (REAL GIULIANOVA)

TORTELLI PAOLO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

MONZA EDOARDO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

MANTINI GIORGIO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

SOSA FRANCO TOMAS (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

GALLI ENRICO (REAL GIULIANOVA)

MINELLA SANTIAGO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

SALVATELLI DANIELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

PRALINI ALESSIO (VASTOGIRARDI)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

GIULI SEBASTIAN (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

LAMACCHIA CORTES SEBASTIAN (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

TEDONE PASQUALE (REAL GIULIANOVA)