Serie D/F, slittano le ultime tre giornate. Si chiude il 20 giugno

Ennesima variazione dei calendari per alcuni gironi di Serie D. Scelta dovuta per far fronte alle nuove positività riscontrate in alcune squadre o ai provvedimenti di isolamento disposti dalle autorità sanitarie competenti. Tra i gironi rimodulati c'è anche quello che ci interessa da vicino, il girone F.

In pratica, slittano di qualche giorno le ultime tre giornate con la 15ª che dal 9 slitta al 13 giugno, la 16ª dal 13 al 16 giugno e la 17ª e ultima giornata, spostata dal 16 al 20 giugno:

Ecco le nuove date:

Domenica 23 maggio: 30ª giornata

Mercoledì 26 maggio: recuperi

Domenica 30 maggio: recuperi

Mercoledì 2 giugno: recuperi

Domenica 6 giugno: 31ª giornata

Domenica 13 giugno: 32ª giornata

Mercoledì 16 giugno: 33ª giornata

Domenica 20 giugno: 34ª giornata