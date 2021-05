Modesto: “Alleno un gruppo straordinario”

La Pro Vercelli battendo la Juventus U23 e accede alla fase nazionale dei play-off di C dove affronterà il Sudtirol, ovviamente soddisfatto il tecnico delle bianche casacche Modesto: “Abbiamo fatto un’ottima partita, posso solo fare i complimenti ai ragazzi, sono un gruppo straordinario e me lo hanno dimostrato fin dall’inizio della mia esperienza a Vercelli. Nella fase difensiva siamo stati perfetti, abbiamo creato qualche occasione e trovato il gol vittoria; la Juventus U23 è una squadra veramente forte e ben allenata con giocatori importanti, siamo stati compatti, ho visto la giusta cattiveria, quella che ha contraddistinto le nostre partite migliori. E’ giusto festeggiare ma dobbiamo essere pronti per la fase nazionale, siamo arrivati a questo traguardo contro una delle formazioni più forti di questo campionato, i ragazzi hanno la mentalità giusta”.