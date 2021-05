Serie A. Le partite della 38a giornata: dove vederle in tv e streaming

L'ultimo fine settimana che vedrà impegnata la Serie A per la stagione 2020/21 prenderà inizio sabato sera per concludersi domenica, sempre in serata. Apriranno tre anticipi che vedranno impegnate sei squadre la cui classifica è già definita; domenica, invece, tolta la gara tra Inter e Udinese, nella quale avverrà la premiazione dei nerazzurri per la vittoria dello scudetto, che si disputerà alle 15, le rimanenti partite si disputeranno in contemporanea alle 20:45. Questo il quadro completo dei match e le emittenti che trasmetteranno gli eventi live:

SABATO 22 MAGGIO

ore 20.45 - Cagliari-Genoa (SKY)

ore 20.45 - Crotone-Fiorentina (SKY)

ore 20.45 - Sampdoria-Parma (DAZN)

DOMENICA 23 MAGGIO

ore 15.00 - Inter-Udinese (DAZN)

ore 20.45 - Atalanta-Milan (SKY)

ore 20.45 - Bologna-Juventus (DAZN)

ore 20.45 - Napoli-Hellas Verona (SKY)

ore 20.45 - Sassuolo-Lazio (SKY)

ore 20.45 - Spezia-Roma (SKY)

ore 20.45 - Torino-Benevento (SKY)