Giugliano, cambia la proprietà: Palma ha ceduto il club

L’ FC Giugliano 1928 comunica che la proprietà del club è stata acquisita dal Dr. Mario Pellerone.

Medico affermato, Pellerone è un imprenditore di successo nell'ambito delle cure poliambulatoriali, amante dello sport ed appassionato di calcio, che ha deciso di mettere la sua passione e competenza al servizio di una squadra che merita di crescere e riscattarsi. A sostenere il presidente in questo impegno ci sarà il Socio Sig. Roberto Esplà Garcia, imprenditore spagnolo, anch'egli amante del calcio, che ha dichiarato di volersi impegnare a tutto campo per la crescita di questa squadra.

La sua attenzione si concentrerà in particolare sui giovani che sono il futuro delle squadre calcistiche e naturalmente del Giugliano. Il progetto, difatti, sarà calcistico ma anche sociale: dimostrare che è possibile garantire ai giovani che volessero impegnarsi in questo sport un futuro certo, creando per loro l'opportunità di una rendita che a fine carriera possa costituire una base di ripartenza.

Tutto ciò è stato possibile anche grazie al Presidente uscente Avv. Giovanni Palma che, nel cedere la squadra non ha guardato al proprio interesse personale, ma si è da subito messo a disposizione per far si che la trattativa fosse portata al termine in tempi brevi.

Nei prossimi giorni la nuova proprietà comunicherà la data di una conferenza stampa dove andranno presentati tutti i futuri progetti, da quelli sportivi a quelli societari.