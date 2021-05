Benevento. A Torino in pullman: chiuso il recinto dopo fuga dei buoi

Il Benevento si recherà a Torino, per la trasferta contro i granata di Davide Nicola già salvi, in pullman invece che con il solito volo charter. Una sorta di punizione della società giallorossa ai calciatori dopo la retrocessione arrivata al termine di uno sciagurato girone di ritorno. Una punizione, a nostro modo di vedere, tardiva, giunta quando ormai "i buoi sono scappati dal recinto" e dal sapore molto "retrò", che ricorda le trasferte delle squadre partecipanti ai tornei dilettantistici.

Si resta in attesa di conoscere i partecipanti al lungo viaggio verso il Piemonte: sicuri non partenti saranno gli infortunati Ionita, Depaoli, Moncini, Sau, Iago Falque e Foulon. Ancora in dubbio la presenza di Caprari che, pur non al meglio, potrebbe essere convocato da Filippo Inzaghi per l'ultimo impegno stagionale. Non è da escludere che possa esserci qualche altra esclusione ma per averne contezza si dovrà aspettare la pubblicazione dell'elenco dei convocati che avverrà dopo la rifinitura di domattina.

I calciatori del Benevento, comunque, non termineranno i loro impegni domenica sera in quanto la società, in ottemperanza ai contratti in essere, farà allenare i calciatori, esclusi coloro che verranno convocati dalle rispettive nazionali, fino all'ultimo giorno utile, cioè il 30 giugno.