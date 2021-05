Benevento. I costi della retrocessione e le possibili conseguenze in B

Oltre a perdere la massima categoria in termini di prestigio di campionato, il Benevento, con la retrocessione in Serie B, perderà anche un bel mucchietto di soldi. Diritti televisivi e sponsorizzazioni, infatti, in cadetteria non sono lucrosi come in Serie A; inoltre, la B comporta anche un mancato consolidamento del marchio con annessi e connessi in termini di immagine e suo sfruttamento.

La cifra, alla quale va sottratto il cosiddetto paracadute per le retrocesse che ammonta a circa 10 milioni, dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni. Più che di perdita, si tratterà di mancato guadagna per la società giallorossa.

A tutto ciò si dovrà poi aggiungere il necessario taglio del monte ingaggi, ad oggi parametrato per una squadra di Serie A. E' tacito che ingaggi "pesanti" come quello di Glik, per fare un esempio, non possono essere retti in Serie B a meno di clamorosi sacrifici. Purtroppo il Benevento potrà fare poco affidamento anche su cessioni dalle quali trarre ricavi: l'unico calciatore che potrebbe avere mercato portando una plusvalenza è Lorenzo Montipò. Il contratto del portiere, però, è in scadenza a giugno 2022 quindi, con un solo anno rimanente, pur in caso di interessamento da parte di altre squadre, la corda potrà essere tirata fino ad un certo punto.

Per quanto riguarda i calciatori in scadenza, tra questi ci sono i nomi di Tuia, Hetemaj, Viola, Gori e Manfredini: con il centrale ex Salernitana c'era stato un primo approccio ma la retrocessione ha, ovviamente, azzerato le trattative. Con gli altri, l'intento è quello di ritrovarsi nel prossimo futuro per valutare ogni singola situazione. A questi nomi vanno aggiunti quelli di calciatori che, eventualmente, potrebbero risultare essere fuori dal progetto giallorosso: il primo è quello di Pasquale Schiattarella, ormai in rotta con l'intero ambiente sannita.