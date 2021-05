Lecce: conferenza stampa straordinaria alle 12. Esonerato Corini?

Il Lecce ha appena diramato un comunicato stampa dove viene convocata una conferenza straordinaria per oggi alle ore 12.00 nella quale la società dovrà fare delle importanti comunicazioni.

Lo striminzito comunicato non ha svelato nient'altro. Intanto il sito GianlucaDiMarzio ha svelato che la società giallorossa ha proceduto con l'esonero del tecnico Eugenio Corini. In mattinata si svolgerà l'ultimo allenamento con il tecnico che saluterà la squadra. Lo stesso allenatore, dopo la gara con il Venezia, aveva dichiarato che per lui sarebbe stato un onore continuare in giallorosso, ma prima ci sarebbe dovuto essere un confronto con la società. Nella riunione tra tecnico e dirigenza, il Lecce ha comunicato all'allenatore la volontà di interrompere immediatamente il rapporto.

In ambito societario preoccupa un po' la situazione di Renè De Picciotto che detiene la maggioranza delle quote del club. L'imprenditore svizzero sembra essere un po' deluso dal finale di stagione e in un'intervista al Nuovo Quotidiano di Puglia ha dichiarato che resterà nel club solo se gli piacerà il progetto:

"Non faccio parte del Consiglio di Amministrazione, che si riunirà a fine mese. Se il progetto che mi sarà proposto mi piacerà, mi piacerà anche rimanere. Aspetto per valutare”.