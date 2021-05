Picerno, i convocati di Palo per la trasferta di Brindisi

Di seguito, la lista dei calciatori convocati dal tecnico del Picerno, Antonio Palo, per la gara in programma domani allo stadio “Fanuzzi” alle ore 16, valida per la 31^ giornata del campionato di Serie D girone H, contro il Brindisi.

PORTIERI: Giuliani (01), Summa (03), Siani (01)

DIFENSORI: Caiazza (99), Dametto, Finizio, Allegretto (01), Nossa, Ligorio, Girasole (00)

CENTROCAMPISTI: Leone (03), Oyewale (00), Guerra, Stasi (02), Kosovan, Dettori, Carnevale (00), Togora (02), Orsi (03), Pitarresi

ATTACCANTI: Konè (01), Iadaresta, Santarcangelo (03), Esposito, Albadoro, D’Angelo

Indisponibili: Dametto (squalificato), Origlia (infortunato)

COME VEDERE LA PARTITA – Si comunica che la partita verrà trasmessa in diretta dall’emittente televisiva Studio 100. La diretta del match, se disponibile anche tramite Facebook, verrà condivisa sulla Pagina dell’AZ Picerno.

