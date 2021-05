Paganese-Bisceglie LIVE: formazioni e tabellino [Playout Serie C]

Al Marcello Torre si affrontano Paganese e Bisceglie per la gara di ritorno dei playout di Serie C. All'andata hanno vinto i pugliesi per 2 a 1.

- QUI il tabellino in diretta di Paganese-Bisceglie LIVE -

Paganese (3-5-2): 30 Baiocco; 21 Sirignano, 23 Schiavino, 25 Cernuto; 5 Mattia, 16 Onescu, 28 Antezza, 33 Zanini, 3 Squillace; 18 Mendicino, 11 Diop. Allenatore: Raffaele Di Napoli. A disposizione: 1 Campani; 2 Esposito, 4 Sbampato, 20 Cicargna; 27 Curci, 6 Bramati, 7 Gaeta, 8 Bonavolontà, 10 Scarpa; 29 Volpicelli, 26 Guadagni, 32 Raffini.

Bisceglie (4-4-2): 22 Spurio; 25 Tazza, Giron, 5 Priola, 6 Vona, 3 Giron; 7 Mansour, 8 Cittadino, 23 Maimone, 28 Pedrini; 11 Rocco, 14 Makota. Allenatore: Giovanni Bucaro. A disposizione: 1 Russo, 4 De Marino, 9 Cecconi, 10 Ibrahim, 13 Zagaria, 16 Gilli, 18 Musso, 19 Vitale, 20 Romizi, 24 Sartore, 26 Altobello, 27 Bassano.

Arbitro: Andrea Colombo di Como.