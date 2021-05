Taranto-Altamura, i convocati di mister Laterza

In vista della gara valevole la 31°giornata di Serie D girone H, Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ne ha convocati ventitré. Una gara fondamentale, quella contro il Team Altamura, poiché a poche giornate dalla fine ogni punto risulta imprescindibile per la corsa verso la promozione diretta in Serie C. Ecco, dunque, la lista dei convocati dal tecnico rossoblù:

Ciezkowski, Sposito, Caccetta; G.Rizzo, Ferrara, Boccia, Gonzalez, Silvestri, Marrazzo, Shehu; Marsili, Sernia, Tissone, Matute, Diaby; Mastromonaco, Guaita, Santarpia, Serafino, Corvino, Corado, Versienti, Alfageme