Taranto, Laterza indica la strada: coraggio e determinazione

E' scoccata l'ora per scendere in campo, lottare, giocarsela e vincere. La partita contro il Team Altamura vale tanto in casa Taranto. I rossoblù sono chiamati alla vittoria dopo il successo esterno contro il Molfetta. Il Picerno è distante solo tre punti e le partite da disputare, da qui alla fine della stagione, sono quattro. Ci sono tutti i contorni per un finale eccezionale, di festa o di tristezza che sia. Tuttavia, il Taranto in questa stagione ha dimostrato di essere una squadra con una mentalità e una filosofia di gioco ben predefinita. Giuseppe Laterza, certamente, è l'artefice di tutto ciò e i risultati parlano da sè. Intanto, non è ancora tempo per tirare le somme e valutare la stagione perchè alle ore 16:00 di domenica 23 maggio è in programma la sfida contro il Team Altamura allo stadio Erasmo Iacovone, valevole la 31°giornata di Serie D girone H.

Giuseppe Laterza, come di consueto, ha parlato ai microfoni alla vigilia della gara suonando la carica: "Domenica scorsa dovevamo reagire dopo la sconfitta contro il Portici e credo che l'abbiamo fatto alla grande, da grande squadra. I ragazzi sono stati bravi nel cercare subito la reazione affrontando una gara complicato con il piglio giusto" ha fin da subito sottolineato Laterza. La reazione è sinonimo di forza e questo Taranto l'ha dimostrato spesso nel corso della stagione. I due fattori cruciali saranno l'equilibrio e la mentalità. Un equilibrio che si dovrà vedere anche in campo, come contro il Molfetta, partita in cui i rossoblù hanno giocato con il centrocampo a tre. La mentalità, invece, si forma con le diverse situazioni che ha dovuto affrontare il Taranto: "Nonostante le problematiche la squadra ha mostrato sempre di avere la mentalità giusta, fin dall'inizio. Il coraggio, la determinazione e la fiducia in ogni singolo giocatore ci ha portato ad affrontare tutto con serenità".

Contro il Team Altamura, il Taranto dovrà mostrare, ancora una volta, di essere squadra affamata di vittorie e ambiziosa. Nel corso della stagione, gli ostacoli sono tanti e per raggiungere determinate mete urge determinazione e la giusta continuità per non accontentarsi mai e pensare sempre allo step successivo. Basta poco per complicare un cammino al limite della perfezione e, per fare un esempio, lo scivolone casalingo contro il Portici ne rappresenta una dimostrazione. La reazione c'è stata subito e questo aspetto non è da sottovalutare. Per concludere, il Taranto è chiamato, in questo pomeriggio, a giocare la partita per guadagnare bottino pieno e dare un ulteriore segnale al campionato con vista promozione.