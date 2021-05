Real Giulianova-Campobasso: le probabili formazioni

Il Campobasso insegue il settimo risultato utile consecutivo per fare un ulteriore passo verso l’agognata promozione in Serie C. Gli abruzzesi, reduci dalla vittoria contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio, nel recupero di mercoledì, hanno bisogno di un punticino per la matematica salvezza dopo la decisione del Consiglio Federale di abolire i playout e stabilire che a retrocedere nel campionato di Eccellenza saranno le ultime due classificate.

E’ un Campobasso che ha fretta di correre verso la Serie C, per questo non ne vuole sapere di abbassare la guardia, il vantaggio sul San Nicolò si è fatto importante, 5 punti che potrebbero aumentare mercoledì, quando i rossoblù recupereranno la gara contro il Vastogirardi. Ma fino a quando la matematica non pronuncerà il suo verdetto, Cudini farà bene a tenere sulla corda i propri giocatori affinché non ci siano cali di tensione proprio sul più bello, quando il traguardo del ritorno tra i professionisti sembra ormai dietro l’angolo.

Contro il Tolentino, il Campobasso ha ottenuto una vittoria sofferta ma meritata. In queste ultime settimane, i rossoblù guardano più alla sostanza che all’estetica, troppo importante incamerare punti per pensare ad essere belli. Chiudere il prima possibile il discorso promozione è l’obiettivo numero uno di Cudini e i suoi ragazzi.

A cercare di interrompere questo momento favorevole ci proverà il Real Giulianova, reduce da tre vittorie consecutive, che Leonardo Bitetto, chiamato ancora una volta al capezzale dei giuliesi, sta guidando per conquistare quella salvezza che ormai è a portata di mano dopo la decisione di abolire i playout.

La partita nel dettaglio

Cudini, che oggi sconta la prima delle tre giornate di squalifica camminategli dal giudice sportivo, non dovrebbe discostarsi molto dalle scelte di domenica scorsa con Di Domenicantonio a dar man forte in avanti al duo formato da Cogliati e Vitali. Nessun dubbio in difesa e a centrocampo, con Fabriani, Dalmazzi, Menna e Vanzan davanti a Raccichini e Ladu, Candellori e Bontà a comandare le operazioni di centrocampo. In panchina, vista la contemporanea squalifica di Cudini e Antognozzi, siederà Cicioni, allenatore dei portieri.

Per quanto riguarda il Real Giulianova, tutto dipende dal modulo con cui Bitetto deciderà di affrontare la capolista. L’allenatore pugliese dovrebbe confermare il collaudato 3-5-2 con Mora tra i pali, difesa a tre composta da Demaleon, Caso e D’Anna, linea centrale con Galli, Tedone, Cipriani, Tipaldi e Massetti, in attacco le due maglie dovrebbero finire sulle spalle di Barlafante e Paudice.

Calcio d’inizio fissato alle ore 16:00.

Assistito dai sigg. Librale di Roma 2 e Salvatori di Tivoli dirigerà la gara il sig. Gandino di Alessandria al terzo anno alla CAN D. Finora, il fischietto piemontese ha diretto 42 gare in Serie D. Quella di Giulianova sarà la quindicesima presenza stagionale. Non ha mai diretto le due squadre.

Le probabili formazioni:

Real Giulinova (3-5-2): Mora, Demoleon, Caso, D’Anna, Galli, Tedone, Cipriani, Tipaldi, Massetti, Barlafante, Paudice. A disposizione: Di Mango, Kuqi, Ancinelli, D’Antonio, Ferrini, Antonelli, Di Stanislao, Forcini, Caterino. Allenatore: Bitetto

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani, Vanzan, Ladu, Menna Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Di Domenicantonio, Vitali. A disposizione: Oliva, Sbardella, Martino, Capuozzo, Tenkorang, Mancini, Zammarchi, Fruscella, Rossetti. Allenatore: Cicioni

Foto: Maurizio Silla