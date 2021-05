Serie D, colpi Picerno e Francavilla Pareggia il Lavello Ko Rotonda

Nella trentunesima giornata di serie D ottimi colpi in trasferta per Picerno e Francavilla. I melandrini vincono di misura al Fanuzzi con Pitarresi ad inizio ripresa e mantengono le distanze dalla capolista Taranto. I sinnici con il gol-partita di Cabrera espugnano Fasano e allungano di quattro lunghezze sulla zona retrocessione. Sempre nel girone H il Lavello mantiene i play-off a Gravina: i padroni di casa passano in vantaggio con Toksic e gli ofantini rispondono con Liurni per l'1-1 finale. Nel raggruppamento I ormai il Rotonda è quasi fuori dai play-off. Con il ko nel derby di Castrovillari, deciso da un rigore di Di Dato, i lupi del Pollino ormai scivolano a sette punti dalla quinta classificata Acireale a 360' dalla fine.