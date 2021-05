Picerno, Palo: "Tre punti fondamentali per un cammino di crescita"

E' un Antonio Palo soddisfatto dopo la vittoria di misura a Brindisi. Il tecnico del Picerno ha così commentato il successo: "I nostri avversari hanno messo il coltello dei denti e ci hanno provato fino all'ultimo. Il Brindisi ha disputato una partita importante e non merita l’attuale classifica. - dichiara Palo - Per fare qualcosa di straordinario dobbiamo vincerle tutte. Sono due mesi che sto avendo risposte enormi dai miei giocatori. Da quando sono arrivato avevamo da recuperare 8 punti al Taranto e devo battere le mani ai miei ragazzi per quello che stanno facendo. - conclude Palo - Sono tre punti fondamentali per un cammino di crescita. Andremo in campo per vincerle tutte".