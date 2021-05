Torino-Benevento 1-1: granata avanti con Bremer, Tello la pareggia

Il Benevento, dopo la lunga trasferta punitiva in pullman, affronta, da retrocesso, il Torino di Nicola. Nei giallorossi tra i pali non ci sarà staffetta tra Manfredini e Gori che, in caso di ingresso, sarebbe stato il calciatore più “anziano” a debuttare in Serie A. Secondo fonti Sky, la motivazione sarebbe di natura burocratica in quanto il calciatore si era regolarmente riscattato nel pre-partita salvo poi andare a sedere in tribuna. Il titolare Montipò non è partito alla volta del Piemonte per operarsi al menisco e farsi poi trovare pronto per l’inizio della nuova stagione.

Mister Nicola, che conta sei assenze in rosa, lascia Belotti in panchina e si affida alla coppia Zaza, in gol due volte all’andata, e Sanabria; tra i pali c’è Ujkani e non Sirigu. Inzaghi risponde schierando i suoi con 3 difensori ed una sola punta, l’argentino Gaich.

Il Benevento si fa preferire nei primi 20’ di gioco ma è il Torino a passare in vantaggio al 29’ con Bremer che sfrutta un’uscita a vuoto di Manfredini su un corner di Verdi ed insacca di testa. Due minuti dopo i giallorossi replicano con Di Serio che approfitta di un errore di Verdi, si invola verso la porta dei padroni di casa ma il suo tiro supera la traversa. Il primo tempo termina senza ulteriori sussulti sull’1-0 per il Torino.

Nella ripresa il Benevento agguanta il pari al 72’: Letizia giostra bene sulla sinistra, evita Singo e mette al centro dell'area dove Tello stacca più di tutti e mette nell'angolino di testa non lasciando scampo ad Ujkani. Al 76’ doppia occasione per il Torino prima con Belotti, sul quale salva Manfredini, e poi con Singo, la cui schiacciata di testa sbatte sulla traversa. Non ci sono più emozioni fino al triplice fischio del signor Di Bello, arbitro dell'incontro: il Benevento saluta la serie A con un pareggio per 1-1 in casa del Torino.

IL TABELLINO