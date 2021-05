Taranto, vittoria di misura contro il Team Altamura: decide Corado

Con il minimo sforzo, il Taranto porta a casa una vittoria che vale oro. Il Team Altamura, salvo e con la testa libera, non ha nulla da perdere ma punta a giocarsi la sfida con tutte le proprie forze per onorare il finale di stagione. A tre gare dalla fine, il Taranto conserva il vantaggio di tre punti sul Picerno e viaggia spedito verso la promozione. Ovviamente, i discorsi non sono chiusi del tutto perchè mancheranno altre tre finali cruciali per tutto l'ambiente, che preme fortemente per la C, come testimonia l'appoggio di tutta la tifoseria nel pre gara nell'accompagnare la squadra all'arrivo all'Erasmo Iacovone.

Parte forte la squadra di casa ma pochi minuti dopo la girata di Corado, al 12' Gambuzza colpisce ma la sua conclusione termina sull'esterno. Dieci minuti più tardi, Matute di gran carriera ci prova la sfera termina alta dallo specchio della porta. Al 29' Marsili conclude dai 25 metri su calcio di punizione, ma nulla di fatto. Primo tempo che si chiude con un discreto equilibrio. Nella ripresa, al 53', il Taranto passa in vantaggio: lancio di Tissone, Corado vince due rimpalli e deposita la sfera in rete per il goal dell'uno a zero. Al 79' ghiotta occasione per l'Altamura di riacciuffare il pari: cross di Spano, Tedesco mette clamorosamente fuori.

Un Taranto cinico prende il bottino pieno tra le mura amiche e sogna in grande, ma dinanzi a sè ci sono tre gare difficili da affrontare passo dopo passo. Giuseppe Laterza dovrà lavorare tantissimo sulla testa dei suoi da qui alla fine, sebbene il Delfino abbia dimostrato di avere una grande mentalità dall'inizio alla fine della stagione.