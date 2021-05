Al capitano della Fiorentina Germán Pezzella il premio "Sassi Viola"

In occasione dell'ultima sfida del campionato di Serie A, il Viola Club Matera "Tomas Ujfalusi" nella persona del suo Presidente Giuseppe Eletti, protagonista anche su Cross, ha consegnato al Capitano della Fiorentina e della Nazionale Argentina Germán Pezzella il premio "Sassi Viola" per aver raggiunto 137 presenze con la maglia viola e per essersi sempre distinto per serietà e professionalità.