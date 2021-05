Feralpisalò, Pasini: "Arbitraggio non mi è piaciuto: manca un rigore"

La Feralpisalò si è portata a casa il match di andata contro il Bari.

Ma al presidente della squadra lombarda, Giuseppe Pasini, non è piaciuto l'arbitraggio di ieri e ha alzato i toni in vista della gara di ritorno: "Ogni volta che abbiamo giocato in grandi stadi abbiamo subito qualche torto, già in questa gara l'arbitraggio non mi è piaciuto: c'era almeno un rigore. Mi auguro che a Bari queste sviste non si ripetano".