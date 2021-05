Benevento. Inzaghi e quelle responsabilità che nessun altro si è preso

Le parole di Inzaghi pronunciate ieri sera in conferenza stampa, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Torino, sono lo specchio dell'intera stagione giallorossa e, per certi aspetti, l'ormai ex tecnico giallorosso ha detto cose giuste.

Che le responsabilità non siano state solo sue è palese agli occhi di tutti. Le mancanze da parte della società, ed in particolare del D.s. Foggia, nel mercato di gennaio sono lampanti: come detto da Inzaghi si è inseguito a lungo Lasagna, che ha poi preferito il Verona, per poi virare alla fine su Gaich, giovanotto di belle speranze ma che poco è stato utile alla causa. Cosa che palesemente fa capire come in società si fosse privi di un "piano B" valido in caso di rifiuto dell'ex attaccante dell'Udinese. Servivano difensori ed è arrivato il solo Depaoli il cui rendimento è stato incredibilmente al di sotto di ogni aspettativa, anche la più bassa. In mediana si è scelto di aspettare il rientro di Viola salvo poi non farlo scendere in campo in tutte le partite nonostante avesse dimostrato maggior qualità rispetto a Schiattarella ed anche maggiore attaccamento ai colori giallorossi.

Quando Inzaghi, poi, parla delle "fughe di notizie" dopo i litigi negli allenamenti ha ragione: certe cose dovrebbero restare negli spogliatoi e non essere spiattellate ai quattro venti ed in questo specifico caso le responsabilità della società nella gestione delle vicende Caprari-Dabo e Schiattarella-Insigne sono palesi e ci si sarebbero aspettate reazioni del tutto diverse. Si è scelta, invece, una linea incomprensibile per la quale si è quasi fatto finta che nulla fosse accaduto. Anche da questi fatti si misura la crescita di una società ed in questo, spiace tantissimo dirlo, il Benevento, e soprattutto la sua dirigenza, non si è dimostrato da Serie A.

Non siamo d'accordo con il tecnico piacentino quando parla della partita con il Crotone: le immagini sono chiarissime ed il fatto che lui abbia lasciato la panchina prima del fischio finale è altrettanto chiaro. A prescindere dalle motivazioni, un comandante è, o almeno dovrebbe essere, sempre l'ultimo ad abbandonare la nave che affonda.

Infine, ad aggiungere l'ultimo attimo di amarezza, c'è stato il mancato debutto di Piergraziano Gori in serie A. A quanto si apprende, la motivazione sarebbe stata di tipo burocratico: in questo caso la "colpa" non è del tecnico ma di chi in società avrebbe dovuto scoprire prima la fantomatica "clausola" in modo, quantomeno, da non illudere sia un calciatore che per Benevento ed il Benevento ha dato sempre tutto quanto umanamente possibile e sia i suoi tantissimi estimatori tra il pubblico giallorosso.

Ora che il principale capro espiatorio della retrocessione ha chiuso la sua avventura nel Sannio, la piazza attende con fremente attesa le spiegazioni della dirigenza, D.s. in testa, anzitutto perché la sola punizione finale, tradotta nel ridicolo viaggio in pullman, non basta sicuramente a giustificare quanto accaduto nel girone di ritorno, e poi perché, come detto da Inzaghi, le responsabilità non sono mai di uno solo.