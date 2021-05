Guizzo di Rossetti. Il Campobasso passa al Fadini e prepara la festa

Un guizzo di Rossetti – il quarto della stagione – quando la ripresa era iniziata da diciotto minuti, regala il diciannovesimo successo stagionale al Campobasso, che resta saldamente in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sugli inseguitori a quattro giornate dalla fine del campionato, con i lupi che mercoledì recuperano la gara contro il Vastogirardi mentre in città si comincia a preparare la tanto attesa festa promozione.

Questa di Giulianova è la settima affermazione lontano dal Nuovo Romagnoli dei molisani, numeri da primato che confermano l’ottimo lavoro svolto da Cudini e dirottano le pressioni sugli acerrimi rivali del San Nicolò che però vedono sempre più assottigliarsi le probabilità di riprendere i rossoblù.

Al Rubens Fadini decide un gol di Rossetti al 18’ della ripresa. L’attaccante, subentrato a Di Domenicantonio ad inizio ripresa, beffa Mora con un destro dai quindici metri leggermente deviato da un difensore. Quarta rete stagionale per l’attaccante irpino, la terza decisiva.

LE SCELTE

Ampio turnover per Bitetto che cambia quattro undicesimi rispetto alla formazione vittoriosa nel recupero di mercoledì contro il Porto Sant’Elpidio. Trovano una maglia da titolari Ferrini, D’Antonio, De Cerchio, e Forcini, in luogo di Galli, Tipaldi, Barlafante e Massetti.

È nel posto di comando la variante più importante per il Campobasso, causa la contemporanea squalifica di Cudini e Antognozzi, a guidare i molisani in panchina c’è l’allenatore dei portieri Cicioni. Confermata la formazione che ha battuto il Tolentino.

PRIMO TEMPO

Generosa la prova del Real che nel primo tempo ha avuto almeno tre occasioni per passare in vantaggio, al cospetto di un Campobasso contratto.

È comunque rossoblù la prima azione pericolosa della gara, la confeziona Cogliati al 7’ che dopo essersi liberato di un avversario si vede ribattere il tiro da Ferrini che con l’aiuto di Mora riescono a sventare il pericolo.

Al 15′ ecco il Giulianova: cross di Tedone dalla destra, Menna anticipa Paudice e mette in angolo. Due minuti dopo stessa azione: cross di Tedone dalla destra, questa volta Paudice anticipa Menna ma trova Raccichini alla deviazione in angolo. Decisivo il portiere rossoblù nell’occasione. I padroni di casa ci credono e al 20’ rischiano di passare: lancio di Caso per Paudice, Menna scivola consentendo all’avversario di trovarsi solo davanti a Raccichini che si supera anche in questa occasione deviando la conclusione. Il Campobasso si rivede dalle parti di Mora al 28’: azione personale di Fabriani sulla destra, il difensore supera un nugolo di avversari e dal fondo cerca Cogliati, Ferrini anticipa l’attaccante lombardo e salva i suoi. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con il Real più pericoloso e un Campobasso che deve ringraziare Raccichini se non si trova sotto.

SECONDO TEMPO

Al rientro delle squadre in campo c’è la novità Rossetti per Di Domenicantonio. Evidente l’intenzione di Cudini di trovare profondità alla manovra. Cogliati va a sinistra. Rossetti è subito protagonista: lancio di Ladu, Rossetti va via sulla sinistra si accentra ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Ancora Rossetti al 5’ serve Cogliati, conclusione ravvicinata che Mora respinge con il guantone. Sei minuti più tardi, ci riprova l’attaccante rossoblù, ma il suo sinistro non impensierisce Mora che para in tuffo.

È un Campobasso diverso da quello visto nel primo tempo. Più propositivo, più vivace che trova il vantaggio al 18’: solita progressione di Cogliati che dalla sinistra si accentra, palla a Rossetti in area, l’attaccante si gira e senza pensarci due volte sferra un gran tiro che, complice la deviazione di un difensore, si insacca alle spalle di Mora.

Il Giulianova ferito, rischia di capitolare definitivamente tre minuti dopo: Cogliati va via sulla sinistra, cross perfetto per la testa di Bontà che trova Mora pronto alla respinta. Bitetto prova a cambiare l’inerzia della gara con i cambi, ma sono ancora i molisani che vanno vicinissimo al raddoppio con Candellori che impegna Mora dal limite, la respinta finisce sui piedi di Rossetti da poco più di dieci metri spedisce la sfera sopra la traversa.

Cicioni richiama prima Ladu per Tenkorang e poi Fabriani per Martino. Il Campobasso gestisce il vantaggio senza affanni fino al 93’ quando Massetti su punizione per poco non trova il pareggio, colpendo il palo alla destra di Raccichini.

È l’ultima emozione della gara. Finisce con la vittoria del Campobasso che consolida il primato e da domani può pensare al Vastogirardi. Intanto c’è chi si prepara alla festa promozione.