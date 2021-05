V. Goti. Simeone: "Grazie a tutti di cuore, vi aspetto a settembre"

Il campionato di Promozione era cominciato lo scorso settembre con i migliori auspici per le compagini sannite prima di concludersi anzitempo causa covid. Le società, pur se impossibilitate a scendere in campo, hanno comunque continuato ad esistere e a programmare il futuro facendo si che sogni ed aspettative di tanti ragazzi non morissero con la pandemia. Questo è quanto accaduto anche alla Virtus Goti della presidente Dolores Simeone che ha voluto indirizzare una lettera a tutti quanti, nonostante il fermo obbligatorio, non hanno mai smesso di lavorare per la società saticulana. Questa la missiva:

"Ed eccoci arrivati al termine di un altro campionato “mai iniziato “! Grazie "PC" per darmi l’entusiasmo e la volontà di crederci, di aiutarmi e di accompagnarmi nel corso dell’anno non facendomi mai vacillare, rendendoti visibile sempre nei momenti più difficili. E ora come ogni anno sono d’obbligo i ringraziamenti.

Ed allora voglio ringraziare tutta la Società con la quale ho potuto condividere e prendere decisioni che permetteranno alla VIRTUS GOTI 97 di crescere e diventare una realtà sempre più importante. Ringrazio il team manager Gino Coletta e il segretario Alessandro Rebollo per la loro collaborazione che spero possa continuare per tanto tempo ancora. Ringrazio il Mister Antonio Di Pippo e il preparatore atletico Gianni Solli che hanno diretto la squadra in questo “campionato” sempre con il sorriso è il massimo impegno. Ringrazio il mister Lorenzo Paradiso che per tutto il campionato è sempre stato in prima linea affiancando il tecnico Di Pippo. Grazie a Lella Ciaccio che ha assistito e curato i ragazzi infortunati; grazie a Vincenzo Piscitelli che per quest’anno è ritornato ad allenare i nostri portieri.

Anche se l’anno "è finito ancor prima di iniziare" avevamo ottenuto ottimi risultati in quel piccolo scorcio di stagione e questo è merito di tutti i nostri ragazzi che nei pochissimi sabato pomeriggio a disposizione sono scesi in campo per 90 minuti dando il massimo, che dopo una giornata di lavoro, per tre volte alla settimana, hanno dedicato il pomeriggio alla VIRTUS per l’allenamento: a voi un grazie speciale perché senza di voi le società come la nostra non esisterebbero. Avete avuto l’onere e l’onore di rappresentare la continuità con un passato pesantissimo per storia e per successi e lo avete fatto nel migliore dei modi.

Un GRAZIE maiuscolo a Costanza Rivetti, la nostra addetta stampa, l’anima della VIRTUS GOTI, lei che “parla e scrive a nome di PC", che mi ha supportata in tutto e ha deciso di portare avanti il grande SOGNO.

Grazie a voi, a voi Amici e tifosi della VIRTUS che ci sostenete sempre con la vostra presenza seguendoci numerosi in casa e fuori. L’ultimo ringraziamento che voglio fare, ma non ultimo per importanza, anzi tra i più importanti, lo faccio a nome di tutta la VIRTUS ai nostri sponsor: so che sarete vicini a noi anche nel prossimo campionato.

Se ho dimenticato di menzionare qualcuno non me ne voglia perché se non l’ho fatto con la penna lo faccio con il pensiero. Volevano essere due righe ma non ci sono riuscita: credetemi, se avessi potuto avrei scritto ancora anche solo per ricompensare tutti voi delle splendide emozioni vissute.

Certa che assieme a tutti voi si potranno fare cose incredibili, se solo ce lo concederanno, vi ringrazio ancora una volta e spero, con tutto il cuore, di potervi avere tutti a settembre .

La Presidente Dolores Simeone