Serie D/F: le designazioni arbitrali dei recuperi di mercoledì

Rese note le designazioni arbitrali dei recuperi di mercoledì 26 maggio. Sono cinque le gare in programma, spiccano il derby molisano tra il Vastogirardi e il Campobasso con questi ultimi che potrebbero mettere altra distanza tra loro e il San Nicolò, e il derby abruzzese tra Pineto e Vastese con i padroni di casa che, in caso di vittoria, raggiungerebbero in terza posizione il Cynthialbalonga.

Le gare in programma con le relative designazioni arbitrali. Il numero dopo ogni gara si riferisce alla giornata di cmapionato.