Il Picerno non rilascerà dichiarazioni sulle esternazioni del Brindisi

Il Picerno ha inteso comunicare a tutti gli organi di stampa che non rilascerà alcuna dichiarazione in risposta alle esternazioni altamente offensive dell’onore e dell’integrità morale, non soltanto dei componenti della società, ma anche della comunità picernese. Già nelle prossime ore verrà intrapresa ogni azione legale necessaria a tutelare i diritti gravemente lesi.

Ufficio Stampa Az Picerno