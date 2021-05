Fidelis Andria, D'Alterio: "Grosso passo in avanti verso i playoff"

Tre punti fondamentali quelli conquistati dalla Fidelis Andria ieri contro il Portici.

Soddisfatto il tecnico in seconda D'Alterio, che si gode la vittoria e l'ennesimo clean sheet della stagione: "Sapevamo che era una partita difficile, loro hanno dato l'anima. Purtroppo queste sono partite che se non le chiudi prima le partite finisci per rischiare. Abbiamo perso tanti punti quest'anno proprio per questo motivo. Ci prendiamo questi tre punti e guardiamo avanti. Manzo? Le sue qualità sono note da tempo e non a caso l'abbiamo scelto come capitano e guida del nostro gruppo. Ci restano ancora tre battaglie da affrontare, abbiamo allungato a +5 sul Casarano e abbiamo fatto un grosso passo in avanti verso i playoff. Sono contento per non aver preso gol, lavoriamo tanto con i difensori e sono contento della loro applicazione".