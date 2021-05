Rispunta De Sario per il Potenza L'imprenditore a contatto con Caiata

E' rispuntato il nome di Antonio De Sario per il Potenza. L'imprenditore originario di Battipaglia, secondo quanto riportato nell'edizione odierna da Quotidiano del Sud edizione Basilicata, ha manifestato nuovamente di venire in Basilicata, dopo essersi interessato alla Sambenedettese e al Grosseto. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti con Caiata e i due, stando ai bene informati, si sono visti a Roma. Dalle prime indiscrezioni sembra che De Sario voglia affiancare l'attuale patron rossoblu e poi rilevare in un secondo momento rilevare l'intera società. Caiata è atteso in città in queste ore e vuole valutare i pro e i contro di questa operazione.