Sassuolo-Lazio 2-0, niente Europa per i neroverdi

Nella 38esima ed ultima giornata di Serie A il Sassuolo sconfigge 2-0 la Lazio al Mapei Stadium ma il sogno Europa non si concretizza in virtù del pareggio 2-2 della Roma a casa dello Spezia.

La partita di Reggio Emilia si incanala subito sui binari giusti per i neroverdi grazie ad un gran gol da fuori area di Kyriakoupolus, mentre nella partita del “Picco” di La Spezia i padroni di casa vanno sul 2-0, risultato con cui i neroverdi sarebbero in Conference League. I giallorossi però nella ripresa rimontano grazie ai gol di El Shaarawy e Mkhitarian e conquistano il punto che gli permette di tornare davanti ai neroverdi. I neroverdi nel mentre realizzano il gol del 2-0 con un rigore di Berardi, che però non basta. Poiché nonostante le due squadre siano entrambe a quota 62 punti, la differenza reti premia i giallorossi che conquistano quindi la partecipazione alla Conference League. Il sogno neroverde sfuma proprio nel finale