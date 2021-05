Taranto, Laterza: "Vittoria importante, domenica altra battaglia"

Al margine della vittoria di misura contro il Team Altamura, Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti che lasciano pensare a quanta strada abbia dinanzi a sè la compagine ionica per raggiungere il traguardo della promozione in Serie C. Il Picerno vince sul campo del Brindisi, rimanendo agganciato a tre sole lunghezze di distanza e, dunque, nelle ultime quattro partite, i rossoblù dovranno mantenere duro e affrontare ogni gara come se fosse l'ultima.

La gara contro il Team Altamura, sottolinea Laterza, "è stata una sfida che ha portato una vittoria importante contro una squadra che ha giocato a viso aperto. Bene nel primo tempo, nel secondo qualche difficoltà ma l'equilibrio è stata la vera forza". Inoltre, l'equilibrio è stata la chiave poiché, come spiega Laterza, ogni gara è fondamentale perchè presenta insidie diverse e dunque è fondamentale scegliere gli uomini giusti nei diversi contesti di gioco. Menzione particolare per l'autore del goal: "Corado ha fatto una partita di sacrificio, recuperiamo un uomo fondamentale e sono sicuro che nelle prossime gare sarà decisivo" ha voluto evidenziare il tecnico degli ionici.

Adesso, il prossimo scoglio si chiama Francavilla: "Domenica a Francavilla sarà un'altra battaglia, non dobbiamo sbagliare, avranno certamente bisogno di punti, quindi dobbiamo restare concentrati. Inoltre, Laterza conclude con un grande ringraziamento per i tifosi e un incitamento a tutto il gruppo: "Dobbiamo continuare a sudare la maglia". L'auspicio per continuare e chiudere in bellezza è presente e lo si respira in tutto l'ambiente, però come sempre parola al campo.