 Modesto: “Pensiamo subito al match di ritorno”

All’ultimo minuto la Pro Vercelli supera il Sudtirol nel match di andata dei play-off del girone A di Serie C, non sarà facile per la formazione di Modesto nel match di ritorno in programma mercoledì anche se le bianche casacche potranno partire da un piccolo ma importante vantaggio. Francesco Modesto commenta il successo di ieri: “I miei ragazzi hanno fatto una grande gara, dobbiamo però pensare fin da subito a mercoledì, ci aspetta una partita difficile. Ci abbiamo creduto fino alla fine e per questo faccio come nel match scorso i complimenti a tutti. Oltre all’intensità abbiamo fatto un buon match sotto il profilo del gioco. I ragazzi ci tengono a dimostrare il loro valore, è un peccato che non ci siano stati i tifosi allo stadio, speriamo di continuare a regalargli gioie”.