Quattro i giocatori squalificati dopo l’ultimo turno dei play-off di serie C, un assente per parte per Sudtirol e Pro Vercelli, grave la perdita di capitan Masi per le bianche casacche.

2 giornate

Baraye (Avellino)

1 giornata

Curto (Sudtirol), Bordo (Matelica), Masi (Pro Vercelli)