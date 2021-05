Team Altamura: i soci annunciano il disimpegno a fine stagione

Con un comunicato apparso su Facebook, i soci della Team Altamura annunciano di volersi are da parte a fine stagione, denunciando anche un'aggressione subita a Taranto domenica scorsa.

Di seguito riportiamo il comunicato: "Asd Team Altamura , nelle persone dei suoi soci, come già anticipato comunica il disimpegno degli stessi a fine della stagione in corso . Dopo quattro anni intensi e ricchi di soddisfazioni, cominciati con il salvataggio del titolo dopo una serie D appena conquistata e culminati con la anomala stagione in corso, è arrivato il momento di farsi da parte. Lo facciamo con immenso dolore e dispiacere, consapevoli pero' di aver dato tutto per questa maglia e per la nostra città. Non ci sentiamo più parte di questo mondo , nonostante questa squadra sia diventata per noi una figlia , una parte di noi . Abbandonati completamente dalla amministrazione comunale , abbandonati dalla Lega Nazionale Dilettanti, nessun aiuto concreto da parte delle istituzioni, metà campionato giocato in appena due mesi , una marea di torti arbitrali subiti in tutto l'arco di questa stagione , una squadra costruita per fare bene ma che pero' ha dovuto cedere alla stanchezza ed agli infortuni dovendo giocare quasi metà campionato ogni tre giorni . Siamo stanchi degli atteggiamenti di alcune società del nostro girone, Presidenti in giacca e cravatta che pensano solo alla propria immagine e che gettano fango verso gli altri nelle varie trasmissioni televisive, personaggi che pur di nascondere i propri fallimenti sono pronti a puntare il dito verso gli avversari . Noi siamo contro ogni forma di violenza, lo abbiamo sempre ribadito . Quello che è andato in scena domenica scorsa a Taranto ha del vergognoso: calciatori e staff aggrediti dal gruppo squadra del Taranto durante e dopo la gara , grande sconcerto e delusione da parte nostra, noi che credevamo nel rapporto costruito con i dirigenti della squadra della splendida città di Taranto, fatto di rispetto ed ammirazione a quanto pare solo da parte nostra . Ci siamo sbagliati amaramente , si sfocia nello squallore e nella violenza pur di raggiungere un risultato . Ringraziamo i nostri amici e sostenitori , i nostri sponsor che mai ci hanno fatto mancare il loro supporto in questi anni. Ringraziamo con il cuore i nostri tifosi , in particolare i gruppi organizzati ultras che , nonostante le tante incomprensioni , soprattutto in questo difficile anno non ci hanno mai abbandonato e ci hanno sempre fatto sentire il grande calore che solo loro sono capaci di offrire , al contrario di altri ''tifosi'' e personaggi vari che non aspettano altro che il fallimento di un progetto , spadroneggiando sui vari canali di comunicazione . Ringraziamo anche loro , insieme a noi grandi protagonisti . In virtù di tutto ciò, siamo pronti ad ascoltare e trattatare il passaggio della società con eventuali acquirenti , sperando concretamente che qualcuno si affacci con serietà per il bene di questa città e di questa squadra , come abbiamo fatto noi in tutti questi anni . Forza Altamura".