Adolfo Gaich, attaccante del Benevento, è stato convocato dall'Argentina U23 per il mini-torneo amichevole che si terrà a Marbella, in Spagna, in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

La nazionale sudamericana incontrerà prima la Danimarca, l'8 giugno, e successivamente l'Arabia Saudita, l'11 giugno. Entrambe le gare verranno disputate alle ore 17 sul terreno di gioco del Marbella Football Center.