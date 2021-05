Varese-Borgosesia 2-0, valsesiani ancora ultimi

Il Borgosesia perde due a zero a Varese e oltre alla partita una delle ultime chance per ottenere la salvezza, una rete per tempo condanna la formazione di Rossini troppo imprecisa sotto porta.

La cronaca Grande occasione per il Borgosesia dopo sei minuti di gioco, Bramante su assist di Monteleone calcia fuori di pochissimo, ancora Bramante al 10’ trova sulla sua strada un attento Siaylus, alla prima chance il Varese passa in vantaggio, Galli stende Balla causando un calcio di rigore che lo stesso Balla trasforma. Si rivede il Borgosesia al 31’ con Rivi che non inquadra la porta. La ripresa parte con un tentativo di Capelli, para Galli; ancora l’estremo granata protagonista al 60’ quando si oppone a un colpo di testa di Minaj; ospiti vicino al pareggio al 63’, Bramante sfiora l’uno a uno; con i valsesiani a caccia del pareggio arriva in contropiede il raddoppio di Otelè che sancisce la vittoria dei biancorossi.