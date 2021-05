Vastogirardi-Campobasso: le probabili formazioni

Il viaggio del Campobasso verso la Serie C fa tappa al “Di Tella”. Settantadue ore dopo la vittoriosa trasferta di Giulianova, i rossoblù tornano in campo, ospiti del Vastogirardi nel recupero del match della 26ª giornata, rinviato per il focolaio Covid in seno alla formazione altomolisana.

Poche ore dunque separano il Campobasso da quella che sarà una delle partite più importanti della stagione. La gara del “Di Tella” potrebbe dare la sterzata decisiva alla classifica del Girone F di Serie D. Una vittoria scaverebbe un solco (8 punti) dal San Nicolò Notaresco, che solo un suicidio di massa potrebbe, a quattro giornate dalla fine, far deragliare la locomotiva guidata da Cudini. Ipotesi che in casa rossoblù non vogliono neanche lontanamente immaginare.

Bontà e compagni arrivano al derby dopo sette risultati favorevoli. Cinque vittorie e due pareggi. Ultima sconfitta lo scorso 28 marzo, 1-2 contro il Cynthialbalonga al Nuovo Romagnoli. L’avversario è il Vastogirardi, i ragazzi di Prosperi sono stati per gran parte della stagione una delle rivelazioni del girone. Poi però, di mezzo ci si è messo il Coronavirus che ha completamente stravolto la routine di Ruggieri e compagni che al ritorno in campo hanno pagato un conto salatissimo fatto di una sola vittoria, un pareggio e ben quattro sconfitte che hanno fatto precipitare la squadra all’undicesimo posto. Con le due gare da recuperare, però, la zona playoff è ancora possibile, per questo il derby di oggi è un’occasione che non possono sbagliare.

SCELTE - Prosperi dovrebbe riproporre la stessa formazione vittoriosa contro la Vastese con l’unica variante del ritorno di Merkaj al centro dell’attacco al posto di Fioretti.

Lupi al completo eccezion fatta per Esposito e Brenci, quest’ultimo non dovrebbe essere rischiato per averlo al meglio dopo la sosta contro l’Atletico Porto Sant’Elpidio. Probabile riconferma in toto della formazione che ha avuto la meglio sul Giulianova. Rossetti, match winner del Fadini, scalpita avere una chance dal primo minuto.

Si gioca alle 16:00 a porte chiuse. La società di casa invita i tifosi a non raggiungere il Di Tella.

Per festeggiare ci sarà tempo, il sogno sta per diventare realtà. Lo dicono i numeri, lo dice la squadra, lo dicono i risultati: lo si legge sugli occhi dei tifosi che ci credono. Il treno “Campobasso Calcio” è pronto per partire. Prossima fermata: Vastogirardi. Destinazione? Serie C.

Foto: S.S. Campobasso Calcio