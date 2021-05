Serie D, Gozzano sempre più vicino alla C

Trentaquattresimo turno decisamente favorevole al Gozzano che mette una pesante ipoteca sulla promozione in serie C, i novaresi sono gli unici a vincere del gruppo di testa con una rete di Vono in casa della Caronnese allungando sul Pontdonnaz fermato a sorpresa in casa sul nulla di fatto dal Saluzzo, sulla Castellanzese che nell’anticipo cade rovinosamente zero a quattro a Sestri Levante e soprattutto sul Bra che pareggia due a due il derby piemontese a Tortona, il più sei su Cappelluzzo e compagni è fondamentale perché il match da recuperare per il Gozzano è proprio la sfida contro il Bra, anche perdendola avrebbero tre lunghezze di vantaggio sulla concorrenza.

Ben quattro i successi esterni, perde una grande opportunità il Fossano che nel match più divertente di giornata soccombe quattro a cinque al Legnano, un successo sarebbe valsa la quasi certa salvezza per i piemontesi viste le sconfitte del Borgosesia due a zero a Varese e del Vado in casa tre a uno contro la Sanremese. Negli altri match la Lavagnese passa due a zero ad Imperia, Mosolo decide Chieri-Casale per la formazione di Didu e per finire la Folgore Caratese batte due a zero l’Arconatese.