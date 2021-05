Bari-Feralpisalò: le probabili formazioni del match

Oggi pomeriggio al "San Nicola" il Bari è con le spalle al muro: bisogna battere la Feralpisalò per non abbandonare prematuramente la corsa ai alla Serie B.

Auteri probabilmente sarà costretto a cambiare qualcosa visti i tanti impegni ravvicinati: in mezzo rischia la panchina De Risio, mentre in attacco Cianci non è ancora al top della condizione.

Queste le probabili formazioni:

BARI (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Andreoni, Bianco, Maita, Sarzi; Antenucci, Marras, D'Ursi.

FERALPISALO' (4-4-2): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Scarsella, Guidetti, D'Orazio; Tulli, Guerra.